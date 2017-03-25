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Поражение сборной России от Кот-д’Ивуара, победная шайба Кучерова и страшная травма Коулмэна. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. Футболисты сборной России в рамках контрольной встречи потерпели поражение от Кот-д'Ивуара.

2. Украинская сборная с минимальным счетом уступила хорватам в матче квалификации ЧМ-2018.

3. В параллельной встрече итальянцы в 1000-м матче Джанлуиджи Буффона «всухую» переиграли сборную Албании.

4. Испанцы забили четыре мяча в ворота сборной Израиля.

5. В ночь с пятницы на субботу в НХЛ состоялось четыре матча, а в НБА - 10 игр.

6. Шайба Никиты Кучерова в овертайме принесла выездную победу «Тампе» в матче с «Детройтом».

7. «Питтсбург» без Евгения Малкина проиграл «Айлендерс».

8. «Даллас» разгромил одного из лидеров Западной конференции - «Сан-Хосе», забросив шесть шайб.

9. Московский ЦСКА на выезде обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги.

10. Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн не смог до конца восстановиться от травмы, полученной в «Гонке чемпионов» и отказался от участия в Гран-При Австралии.

Видео дня: Валлийский защитник сломал ногу капитану сборной Ирландии Шеймусу Коулмэну

Цитата дня: «Свист болельщиков? Было не очень приятно», - футболисты сборной России после поражения.

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