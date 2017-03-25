Джанлуиджи Буффон: Пауза из-за файеров? Это настоящий позор

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Албанией (2:0) на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, который стал для него тысячным в карьере.

«Нам пришлось преодолеть некоторые трудности. Я говорю о шансах, которые создала Албания, и к счастью, мы не заплатили за них высокую цену.

Помимо того, что мы, опытные игроки, вносим свой вклад на поле, нам нужно передавать правильный настрой молодым партнерам.

Пауза из-за файеров? Это настоящий позор. Матч проходил в атмосфере fair play, но как это часто бывает, нашлась маленькая группа людей, которая не уважает принцип справедливой игры и выбрала худший способ, чтобы привлечь внимание к себе», – приводит Football Italia слова Буффона.

Напомним, что во втором тайме игра была прервана на девять минут из-за того, что гостевые болельщики начали кидать файеры на поле.

Добавим, что после пяти туров в группе G у Италии и Испании остается равное количество очков. В шестом туре 11 июня Италия примет Лихтенштейн.