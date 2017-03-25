Джанлуиджи Буффон: Пауза из-за файеров? Это настоящий позор
Голкипер сборной
Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира
2018 года с Албанией (2:0) на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, который стал
для него тысячным в карьере.
«Нам пришлось преодолеть некоторые трудности. Я говорю о шансах, которые создала Албания, и к счастью, мы не заплатили за них высокую цену.
Помимо того, что мы, опытные игроки, вносим свой вклад на поле, нам нужно передавать правильный настрой молодым партнерам.
Пауза из-за файеров? Это настоящий позор. Матч проходил в атмосфере fair play, но как это часто бывает, нашлась маленькая группа людей, которая не уважает принцип справедливой игры и выбрала худший способ, чтобы привлечь внимание к себе», – приводит Football Italia слова Буффона.
Напомним, что во втором тайме игра была прервана на девять минут из-за того, что гостевые болельщики начали кидать файеры на поле.
Добавим, что после пяти туров в группе G у Италии и Испании остается равное количество очков. В шестом туре 11 июня Италия примет Лихтенштейн.
Матч
Голы
Де Росси 12 (1:0 - пен.). Иммобиле 71 (2:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Заппакоста, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье
Албания: Стракоша, Веселы, Лила (Садику, 68), Айети, Аголли, Хюсай, Мемушай, Баша (Латифи, 88), Кукели, Роши (Грезда, 78), Цикалеши
Предупреждения:
нет - Мемушай, 11; Аголли, 24; Веселы, 70; Цикалеши, 75; Кукели, 78
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
24 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция