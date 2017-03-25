Кучеров признан второй звездой пятницы в НХЛ

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ.

Результативные действия 23-летнего российского нападающего обеспечили «молниям» победу над «Детройтом» (2:1 OT). В основное время игры Кучеров поучаствовал в голе Ондржея Палата, а в овертайме принес команде второе очко. Таким образом, с 38 голами Кучеров вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов сезона.

Первой звездой назван форвард «Далласа» Адам Крэкнелл. 31-летний канадец сделал хет-трик в ворота «Сан-Хосе» (6:1).

Третьей звездой дня выбран голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак. 31-летний словак отразил 37 из 40 бросков в основное время и два из трех буллитов в послематчевой серии и помог «островитянам» победить «Питтсбург» (4:3 Б).