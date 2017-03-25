Никита Кучеров: Мы идем от матча к матчу, думая только о следующей игре

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров рассказал о своей победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1 OT).

«Меня нашли передачей на дальней штанге. Было здорово завершить эту комбинацию. Сейчас для нас каждая игра очень важна.

Мы идем от матча к матчу, думая только о следующей игре, и смотрим, что получается из этого», – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Напомним, для Кучерова этот гол стал 38-м в сезоне, и он вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов сезона, уступая четыре шайбы форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Всего же на счету 23-летнего российского нападающего 78 (38+40) очков в 67 матчах регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй» отстает от зоны wild card на одно очко. До конца регулярного чемпионата «молнии» проведут еще семь матчей.