Стролл будет оштрафован на пять мест стартовой решетки из-за замены коробки передач

Дебютант Формулы-1 канадец Лэнс Стролл потеряет пять мест на стартовой решетке Гран-при Австралии в Мельбурне.

В конце третьих свободных заездов 18-летний новичок разбил свой «Уильямс» о стену в десятом повороте трассы на автодроме «Альберт Парк».

В британской команде подтвердили, что в результате аварии коробка передач получила повреждения, в связи с чем ее пришлось заменить, а это автоматически означает штраф в пять мест на стартовой решетке.

Отметим, что в пятницу Стролл показал 13-й результат в первой практике и стал 16-м по итогам второй. До аварии в субботу он занимал 17-е место.

Напомним, в субботу в Мельбурне пройдет квалификация, а в воскресенье – гонка. Начало гонки – 8:00 (мск).