Стролл будет оштрафован на пять мест стартовой решетки из-за замены коробки передач
Дебютант Формулы-1
канадец Лэнс Стролл потеряет пять мест на стартовой решетке Гран-при Австралии
в Мельбурне.
В конце третьих свободных заездов 18-летний новичок разбил свой «Уильямс» о стену в десятом повороте трассы на автодроме «Альберт Парк».
В британской команде подтвердили, что в результате аварии коробка передач получила повреждения, в связи с чем ее пришлось заменить, а это автоматически означает штраф в пять мест на стартовой решетке.
Отметим, что в пятницу Стролл показал 13-й результат в первой практике и стал 16-м по итогам второй. До аварии в субботу он занимал 17-е место.
Напомним, в субботу в Мельбурне пройдет квалификация, а в воскресенье – гонка. Начало гонки – 8:00 (мск).
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