Рафаэль Батыршин: Нужно внимательнее играть против звена Коваржа, остальные ничего особенного не показывают

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 2OT).

– Каково было играть против «Магнитки»? Вы выигрывали тут Кубок Гагарина...

– Очень приятные воспоминания: два года провел здесь очень хорошо, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Батыршина, – в Магнитогорске всегда приятно играть.

– Начали хорошо. Что случилось потом, когда забили первыми?

– Может, Магнитогорск где-то прибавил, но, я считаю, игра была очень равной, и в овертайме у нас было преимущество, но потеря концентрации привела к выходу «один в ноль» и проигранному матчу.

– Нападение «Металлурга» сложнее «Авангарда»?

– Не сказал бы, что сложнее. Просто нужно внимательнее играть против звена Коваржа, а остальные ничего особенного не показывают. Ничего страшного – проиграна битва, но не война.

Напомним, победу «Металлургу» на 86-й минуте матча принес гол форварда Сергея Мозякина. В основное время у хозяев отличился другой представитель звена Коваржа – Данис Зарипов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча