Рафаэль Батыршин: Нужно внимательнее играть против звена Коваржа, остальные ничего особенного не показывают
Защитник «Ак Барса»
Рафаэль Батыршин подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной
конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 2OT).
– Каково было играть
против «Магнитки»? Вы выигрывали тут Кубок Гагарина...
– Очень приятные воспоминания: два года провел здесь очень хорошо, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Батыршина, – в Магнитогорске всегда приятно играть.
– Начали хорошо. Что
случилось потом, когда забили первыми?
– Может, Магнитогорск где-то прибавил, но, я считаю, игра была очень равной, и в овертайме у нас было преимущество, но потеря концентрации привела к выходу «один в ноль» и проигранному матчу.
– Нападение
«Металлурга» сложнее «Авангарда»?
– Не сказал бы, что сложнее. Просто нужно внимательнее играть против звена Коваржа, а остальные ничего особенного не показывают. Ничего страшного – проиграна битва, но не война.
Напомним, победу «Металлургу» на 86-й минуте матча принес гол форварда Сергея Мозякина. В основное время у хозяев отличился другой представитель звена Коваржа – Данис Зарипов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Охтамаа), 29:01 (0:1 - бол.). Зарипов (Антипин, Мозякин), 37:30 (1:1). Мозякин (Ли, Коварж), 85:02 (2:1).
Место и дата
24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция