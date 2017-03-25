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Кузнецова вышла в третий круг Miami Open

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Седьмая ракетка мира Светлана Кузнецова выиграла свой первый матч на турнире WTA Miami Open.

В матче второго круга Кузнецова была сильнее Мэнди Минеллы из Люксембурга, победив в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

Напомним, от матча первого круга 31-летняя российская теннисистка была освобождена.

Следующей соперницей Кузнецовой станет пробившаяся через квалификацию Тэйлор Таунсенд. 20-летняя американка выбила из борьбы 25-го номера посева Роберту Винчи из Италии (6:3, 6:2).

Отметим, что завершили выступление в Майами Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала

Матч

Минелла М. (Люксембург) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 2:6

Место и дата

24 марта 21:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Винчи Р. (Италия) - Таунсенд Т. (США) - 3:6, 2:6

Место и дата

24 марта 18:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Роджерс Ш. (США) - Касаткина Д. (Россия) - 6:4, 5:7, 6:0

Место и дата

25 марта 02:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Контавейт А. (Эстония) - Макарова Е. (Россия) - 6:7

Место и дата

25 марта 01:00, , Онлайн-трансляция

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