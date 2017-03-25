Кузнецова вышла в третий круг Miami Open

Седьмая ракетка мира Светлана Кузнецова выиграла свой первый матч на турнире WTA Miami Open.

В матче второго круга Кузнецова была сильнее Мэнди Минеллы из Люксембурга, победив в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

Напомним, от матча первого круга 31-летняя российская теннисистка была освобождена.

Следующей соперницей Кузнецовой станет пробившаяся через квалификацию Тэйлор Таунсенд. 20-летняя американка выбила из борьбы 25-го номера посева Роберту Винчи из Италии (6:3, 6:2).

Отметим, что завершили выступление в Майами Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала