Кузнецова вышла в третий круг Miami Open
Седьмая ракетка мира
Светлана Кузнецова выиграла свой первый матч на турнире WTA Miami Open.
В матче второго круга Кузнецова была сильнее Мэнди Минеллы из Люксембурга, победив в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.
Напомним, от матча первого круга 31-летняя российская теннисистка была освобождена.
Следующей соперницей Кузнецовой станет пробившаяся через квалификацию Тэйлор Таунсенд. 20-летняя американка выбила из борьбы 25-го номера посева Роберту Винчи из Италии (6:3, 6:2).
Отметим, что завершили выступление в Майами Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 6 993 450
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/32 финала
Матч
Минелла М. (Люксембург) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 2:6
Место и дата
24 марта 21:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Винчи Р. (Италия) - Таунсенд Т. (США) - 3:6, 2:6
Место и дата
24 марта 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Роджерс Ш. (США) - Касаткина Д. (Россия) - 6:4, 5:7, 6:0
Место и дата
25 марта 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Макарова Е. (Россия) - 6:7
Место и дата
25 марта 01:00, , Онлайн-трансляция