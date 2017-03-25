Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят – девятый

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

Для 32-летнего британца из «Мерседеса» эта поул-позишн стала 62-й в карьере. По этому показателю он занимает третье место в истории Формулы-1.

Впервые с 2015 году с первой линии стартовой решетки будет стартовать «Феррари» – немец Себастьян Феттель уступил победителю 0,268 секунды.

Третье время показал новый партнер Хэмилтона по «Мерседесу» – Валттери Боттас, четвертым стал другой финн – Кими Райкконен на «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пробился в заключительный сегмент квалификации и занял девятое место, проиграв одну позицию своему партнеру Карлосу Сайнсу-младшему.

Отметим, что в начале третьей сессии пошел дождь. И австралиец Даниэль Риккардо разбил свой «Ред Булл», оставшись на десятом месте.

Добавим, что показавший 19-й результат новичок Формулы-1 Лэнс Стролл будет стартовать последним из-за наказания в связи с заменой коробки передач.

Мельбурн (Австралия)

Чемпионат мира

1-й этап

Гран-при Австралии

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.22,188

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,268

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,293

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,845

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,297

6. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1,886

7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +2,255

8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,299

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,324

10. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – без времени

11. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия) – 1.25,081

12. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.25,091

13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.25,425

14. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – 1.25,568

15. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.26,465

16. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – 1.26,419

17. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.26,847

18. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.26,858

19. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.27,143

20. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.28,244