Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят – девятый
Трехкратный чемпион
мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Австралии на
автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.
Для 32-летнего британца из «Мерседеса» эта поул-позишн стала 62-й в карьере. По этому показателю он занимает третье место в истории Формулы-1.
Впервые с 2015 году с первой линии стартовой решетки будет стартовать «Феррари» – немец Себастьян Феттель уступил победителю 0,268 секунды.
Третье время показал новый партнер Хэмилтона по «Мерседесу» – Валттери Боттас, четвертым стал другой финн – Кими Райкконен на «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пробился в заключительный сегмент квалификации и занял девятое место, проиграв одну позицию своему партнеру Карлосу Сайнсу-младшему.
Отметим, что в начале третьей сессии пошел дождь. И австралиец Даниэль Риккардо разбил свой «Ред Булл», оставшись на десятом месте.
Добавим, что показавший 19-й результат новичок Формулы-1 Лэнс Стролл будет стартовать последним из-за наказания в связи с заменой коробки передач.
Мельбурн (Австралия)
Чемпионат мира
1-й этап
Гран-при Австралии
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон
(Великобритания, «Мерседес») – 1.22,188
2. Себастьян Феттель
(Германия, «Феррари») – +0,268
3. Валттери Боттас
(Финляндия, «Мерседес») – +0,293
4. Кими Райкконен
(Финляндия, «Феррари») – +0,845
5. Макс Ферстаппен
(Голландия, «Ред Булл») – +1,297
6. Ромен Грожан
(Франция, «Хаас») – +1,886
7. Фелипе Масса
(Бразилия, «Уильямс») – +2,255
8. Карлос Сайнс
(Испания, «Торо Россо») – +2,299
9. Даниил Квят
(Россия, «Торо Россо») – +2,324
10. Даниэль Риккардо
(Австралия, «Ред Булл») – без времени
11. Серхио Перес
(Мексика, «Форс Индия) – 1.25,081
12. Нико Хюлькенберг
(Германия, «Рено») – 1.25,091
13. Фернандо Алонсо
(Испания, «Макларен») – 1.25,425
14. Эстебан Окон
(Франция, «Форс Индия») – 1.25,568
15. Маркус Эрикссон
(Швеция, «Заубер») – 1.26,465
16. Антонио
Джовинацци (Италия, «Заубер») – 1.26,419
17. Кевин Магнуссен
(Дания, «Хаас») – 1.26,847
18. Стоффель Вандорн
(Бельгия, «Макларен») – 1.26,858
19. Лэнс Стролл
(Канада, «Уильямс») – 1.27,143
20. Джолион Палмер (Великобритания,
«Рено») – 1.28,244