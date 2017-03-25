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Хоаким Ноа дисквалифицирован на 20 матчей за применение допинга

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Французский центровой клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Хоаким Ноа получил 20-матчевую дисквалификацию за применение запрещенного препарата.

В допинг-пробе 32-летнего игрока были найдены следы биологически активной добавки, употребление которой запрещено коллективным соглашением.

По итогам расследования НБА пришли к выводу, что Ноа «не намеренно и не сознательно» нарушал правила лиги, поэтому было решено ограничиться 20-матчевой дисквалификацией, половина из которой будет распространяться на окончание текущего регулярного чемпионата, остальные 10 матчей - на сезон-2017/18.

В 2014 году Хоаким Ноа был признан лучшим оборонительным игроком лиги. В текущем сезоне он провел за «Никс» 46 игр, набирая в среднем по пять очков и делая 8,7 подбора.



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