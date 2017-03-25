Миронова выиграла спринт на чемпионате России в Увате, Виролайнен - вторая

читайте также

Анфиса Резцова: Виролайнен реально способна стать лидером команды Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что тренеров в женской сборной России надо менять.

Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.

Сливко, Васнецова и Мошкова выступят в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене Стал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Напомним, соревнования состоятся с 17 по 19 марта.

Дарья Виролайнен: У меня затряслись ноги, не справилась со стрельбой Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне – 14-е Сборная Австрии выиграла супермикст в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону.

Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафету Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев включены в состав сборной России, которая выступит в смешанной эстафете на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Хрустальная крошка. 23-летняя Лаура Дальмайер получит Большой хрустальный глобус После гонки преследования в Контиолахти Лаура Дальмайер стала недосягаемой в общем зачете Кубка мира.

Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти и Большой хрустальный глобус 23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что могла Российская биатлонистка Дарья Виролайнен после спринта на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти сообщила, что у нее отличное самочувствие.

Четвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мира Дарья Виролайнен показала лучший результат среди всех российских биатлонистов в первый день этапа Кубка мира в Контиолахти.

Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертая Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира. Спринт. Старых стартует 48-й, Шумилова – 57-й Стал известен старт-лист женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в Контиолахти Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.

Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежать Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

КМ. Пхенчхан. Женская эстафета Сегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.

Поварницын и Виролайнен выиграли спринт на Кубке IBU На этапе Кубка IBU в Контиолахти (Финляндия) состоялись спринтерские гонки. Российские биатлонисты победили как в женской, так и в мужской части соревнований.

Ирина Услугина: Питание в Корее оставляет желать лучшего, в столовую вообще не могу ходить Российская биатлонистка Ирина Услугина пожаловалась на качество питания в Пхенчхане, где в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры.

Акимова, Миронова, Старых и Услугина побегут эстафету в Пхенчхане Тренерский штаб сборной России определил состав женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).

Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешь Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.