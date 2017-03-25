Льюис Хэмилтон: Я очень горд за команду, пока уик-энд складывается фантастически

Британец Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Австралии».

- Пока уик-энд складывается для нас фантастически. Я очень горд за команду. Смена регламента была значительной и стала большим вызовом для всех. Команда много трудилась, чтобы сделать машину такой, какой она была сегодня. Валттери Боттас тоже прекрасно отработал, и это отлично для «Мерседеса». Гонка будет плотной. Завтра надо сложить всю работу вместе и убедиться, что я буду сильнее, чем когда-либо ранее, - заявил трехкратный чемпион мира.

Для 32-летнего британца из «Мерседеса» эта поул-позишн стала 62-й в карьере. По этому показателю он занимает третье место в истории Формулы-1.

Мельбурн (Австралия)

Чемпионат мира

1-й этап

Гран-при Австралии

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.22,188

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,268

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,293

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,845

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,297

6. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1,886

7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +2,255

8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,299

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,324

10. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – без времени

11. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия) – 1.25,081

12. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.25,091

13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.25,425

14. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – 1.25,568

15. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.26,465

16. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – 1.26,419

17. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.26,847

18. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.26,858

19. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.27,143



