Себастьян Феттель: Не думаю, что сегодня мог завоевать поул-позишн, но машина «Феррари» очень хороша
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австралии».
- Наша машина очень хороша, команда успешно работает. Вчера был непростой день, но уверенность не покидает нас со времени тестов. Я не совсем доволен своим кругом, но не думаю, что мог сегодня взять поул-позишн. Завтра мы можем что-то сделать в гонке, и я с нетерпением жду этого. Мы очень мотивированы, - заявил Феттель.
Мельбурн (Австралия)
Чемпионат мира
1-й этап
Гран-при Австралии
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.22,188
2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,268
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,293
4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,845
5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,297
6. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1,886
7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +2,255
8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,299
9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,324
10. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – без времени
11. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия) – 1.25,081
12. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.25,091
13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.25,425
14. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – 1.25,568
15. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.26,465
16. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – 1.26,419
17. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.26,847
18. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.26,858
19. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.27,14320. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.28,244.