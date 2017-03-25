Себастьян Феттель: Не думаю, что сегодня мог завоевать поул-позишн, но машина «Феррари» очень хороша

Кими Райкконен: Я ничего не ждал от этой пятницы, это все равно, что тесты

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.