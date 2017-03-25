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Себастьян Феттель: Не думаю, что сегодня мог завоевать поул-позишн, но машина «Феррари» очень хороша

Источник:  Sky SportsКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австралии».

- Наша машина очень хороша, команда успешно работает. Вчера был непростой день, но уверенность не покидает нас со времени тестов. Я не совсем доволен своим кругом, но не думаю, что мог сегодня взять поул-позишн. Завтра мы можем что-то сделать в гонке, и я с нетерпением жду этого. Мы очень мотивированы, - заявил Феттель. 

Мельбурн (Австралия)

Чемпионат мира

1-й этап

Гран-при Австралии

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.22,188

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,268

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,293

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,845

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,297

6. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1,886

7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +2,255

8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +2,299

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,324

10. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – без времени

11. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия) – 1.25,081

12. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.25,091

13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.25,425

14. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – 1.25,568

15. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.26,465

16. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – 1.26,419

17. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.26,847

18. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.26,858

19. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.27,143

20. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.28,244.
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