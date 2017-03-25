Никита Кучеров: Я бы хотел поехать на Олимпиаду

Форвард «Тампы» Никита Кучеров дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- Я не знаю, ни с кем не общался на эту тему. И как сказал, у нас голова сейчас занята другим. У нас тяжелая ситуация в команде. Нужно попадать в плей-офф.

Вряд ли тут что-то зависит от меня. Если бы мое решение на что-то влияло – я бы сидел и размышлял. Я бы хотел поехать на Олимпиаду, конечно. Но как решат наверху, так мне и придется делать.