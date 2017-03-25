Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики

Источник:  ESPN FCКомментарии

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.

В матче отборочного турнира чемпионата мира с Коста-Рикой (2:0) Чичарито открыл счет на седьмой минуте, забив гол с передачи полузащитника Карлоса Велы.

Это позволило 28-летнему форварду сравняться с форвардом Харедом Борхетти, который выступал за сборную Мексики в 1997-2008 году.

Примечательно, что и Борхетти, и Эрнандес забили 46-е голы в своем 89-м матче за сборную.

Чичарито может стать единоличным лидером по голам за сборную уже 28 марта, когда Мексика сыграет в гостях с Тринидадом и Тобаго.

Добавим, что благодаря победе над Коста-Рикой сборная Мексики возглавила турнирную таблицу зоны КОНКАКАФ.

Мексика – соперник сборной России по групповому этапу Кубка конфедераций.

Матч

Мексика - Коста-Рика - 2:0 (0:0)

Место и дата

25 марта 04:50, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанни де Бьязи: Файеры? Это так не похоже на албанских болельщиковГлавный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Италией (0:2) и высказался о поведении албанских фанатов, которые во втором тайме выбросили файеры на поле, что заставило арбитра матча приостановить игру на восемь минут.Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Издание «Insideworldfootball» опубликовал статью «Мутко - из, Сорокин - в?». Публикуем краткий перевод материала.Джанлуиджи Буффон: Пауза из-за файеров? Это настоящий позорГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Албанией (2:0) на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, который стал для него тысячным в карьере.Поражение сборной России от Кот-д’Ивуара, победная шайба Кучерова и страшная травма Коулмэна. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.ЧМ-2018. Квалификация. Люксембург примет Францию, Португалия - Венгрия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с командой Белоруссии.Крис Коулмэн: Наша команда приносит извинения защитнику сборной ИрландииГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал перелом ноги защитника Ирландии Шеймуса Коулмена в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018.Андрей Шевченко: Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мираГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1) в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.ВИДЕО ДНЯ: Валлийский защитник сломал ногу капитану сборной ИрландииЗащитник сборной Уэльса и «Астон Виллы» Нил Тэйлор в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года против команды Ирландии (0:0) сломал ногу защитнику команды соперника Шеймусу Коулмену.Сборная Италии в 1000-м матче Буффона «всухую» переиграла АлбаниюВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Италии на своем поле обыграла команду Албании со счетом 2:0.ЧМ-2018. Квалификация. Австрия обыграла Молдову, Ирландия и Уэльс сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей пятого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Сборная Испании разгромила команду Израиля, забив четыре мячаВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Испании разгромила команду Израиля со счетом 4:1.Гол Калинича принес победу сборной Хорватии в матче с УкраинойВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла команду Украины со счетом 1:0.Матч Италия – Албания приостановлен из-за брошенных с трибун файеров (фото)Арбитр встречи сборных Италии и Албании Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и дымовых шашек, брошенных с трибун.Буффон стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцевМатч квалификации ЧМ-2018 Италия – Албания стал рекордным для голкипера итальянцев Джанлуиджи Буффона.В Загребе задержаны болельщики сборной Украины, развернувшие украинские флаги возле посольства РоссииВ Загребе задержаны шестеро украинских фанатов, которые развернули украинские флаги около входа в посольство России в Хорватии. Об этом сообщают украинские СМИИспания – Израиль - 4:1. Как это былоМатч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Хорватия – Украина - 1:0. Как это былоМатч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Испания – Израиль. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Израиля.
Хоккей
Никита Кучеров: Я бы хотел поехать на Олимпиаду
Футбол
Акинфеев тренируется по индивидуальной программе
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Я очень горд за команду, пока уик-энд складывается фантастически
Биатлон
Миронова выиграла спринт на чемпионате России в Увате, Виролайнен - вторая
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Хавьер Эрнандес
Хавьер Эрнандесвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости