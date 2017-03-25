Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.

В матче отборочного турнира чемпионата мира с Коста-Рикой (2:0) Чичарито открыл счет на седьмой минуте, забив гол с передачи полузащитника Карлоса Велы.

Это позволило 28-летнему форварду сравняться с форвардом Харедом Борхетти, который выступал за сборную Мексики в 1997-2008 году.

Примечательно, что и Борхетти, и Эрнандес забили 46-е голы в своем 89-м матче за сборную.

Чичарито может стать единоличным лидером по голам за сборную уже 28 марта, когда Мексика сыграет в гостях с Тринидадом и Тобаго.

Добавим, что благодаря победе над Коста-Рикой сборная Мексики возглавила турнирную таблицу зоны КОНКАКАФ.

Мексика – соперник сборной России по групповому этапу Кубка конфедераций.