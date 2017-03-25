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Никита Кучеров: Если меня позовут в сборную России, то я приеду

Дмитрий Малиновский, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Тампы» Никита Кучеров дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- Какой у вас интерес к сборной России после Кубка мира?
- А тут все просто. Позовут – поеду. Не позовут – не поеду.

- Какой опыт вы вынесли для себя из этого турнира?
- Я играл против лучших хоккеистов мира. Находился с лучшими игроками своей страны. Смотрел, что они делают вне льда и на льду. Общался с ними. Я же впервые попал во взрослую сборную России. И сидеть рядом с Малкиным, Дацюком, Овечкиным – это большая честь. Есть чему учиться у них. Может, в один день я стану таким же хорошим, как и они все.

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