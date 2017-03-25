Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в мире

Луис Гарсия: Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы Коутиньо еще пару лет поиграл за «Ливерпуль»

Бывший Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия высказался о возможном трансфере полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.