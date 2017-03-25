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Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в мире

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил прогресс нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

- Когда ты работаешь с Лукаку, видишь, что он живет футболом. В его жизни есть только футбол. Он всегда старается работать максимально интенсивно тренировках. Ромелу представляет собой голевую угрозу с юных лет. Он сильно изменился за последние два года, работая над повышением качества своей игры. Я всегда верил в то, что он может стать лучшим нападающим в мире, поскольку у него для этого есть все необходимое, - заявил Мартинес.

Ромелу Лукаку - лучший бомбардир текущего сезона АПЛ. Он забил 21 мяч в 28 проведенных играх.

28 марта сборная Бельгии сыграет в Сочи товарищеский матч с командой России.

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