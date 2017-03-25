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Бурлак может перейти в «Зенит» на замену Ломбертсу

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Федеральное агентство новостей.

В клубе из Санкт-Петербурга рассматривают кандидатуру Бурлака на замену бельгийцу Николасу Ломбертсу, который накануне подписал контракт с «Остенде».

По данным Transfermarkt.com, контракт Бурлака с «Рубином» истекает 30 июня 2018 года. Таким образом, «Зениту» придется заплатить за переход защитника. Ожидается, что стоимость трансфера может составить порядка трех миллионов евро.

Напомним, Бурлак перешел в «Рубин» из «Локомотива» в январе 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.

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