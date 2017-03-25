Джон Купер: Когда Кучеров бросает, мы обычно побеждаем

Тренер «Тампы» Джон Купер дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- Никита Кучеров – ваш лучший хоккеист в этом сезоне. У вас сейчас серьезная борьба за плей-офф. Вы видите какие-то изменения в его игре? Ему есть куда прибавлять?

- Для меня самое большое изменение в том, что Кучеров начал бросать. Примерно месяц – полтора назад у него был один бросок за игру а то и вовсе ничего.

Поворотным моментом стала игра в Колорадо. Он нанес 9 бросков и похоже вошел во вкус. В следующем матче он нанес 6 бросков и забил гол. После этого, как говорится, у него пошло дело! Пару моментов он в Детройте упустил, решив отдать пас. Но когда Куч наносит 5-6 бросков за игру, обычно у него получается гол, а мы выигрываем. У Куча природный талант снайпера. Он – один из тех ребят, которому реально везет, если он начинает использовать это дарование.