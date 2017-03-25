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В «Лос-Анджелесе» презентовали статую Шакила О'Нила (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» представил статую легендарного центрового Шакила О'Нила.

Презентация оригинального монумента состоялась перед началом матча регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Миннесотой».

Памятник установлен возле арены «Стэйплс Центр», где калифорнийцы традиционно проводят домашние матчи.

Шакил О'Нил защищал цвета «Лейкерс» с 1996 по 2004 год. Он трижды становился чемпионом НБА в составе этой команды.

Матч

Лейкерс - Миннесота - 130:119

Место и дата

25 марта 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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