В «Лос-Анджелесе» презентовали статую Шакила О'Нила (видео)

Девин Букер из «Финикса» показал шестой результат в истории лиги, но для победы команды этого не хватило.

Фантастика! 20-летний парень набрал 70 очков в матче НБА (видео) Девин Букер из «Финикса» показал шестой результат в истории лиги, но для победы команды этого не хватило.

Хоаким Ноа дисквалифицирован на 20 матчей за применение допинга Французский центровой клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Хоаким Ноа получил 20-матчевую дисквалификацию за применение запрещенного препарата.

НБА. «Орландо» разгромил «Детройт», «Лейкерс» победил «Миннесоту» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. «Торонто» обыграл «Майами», «Портленд» победил «Нью-Йорк» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

В матче между «Торонто Рэпторз» и «Чикаго Буллз» Серж Ибака подрался с Робином Лопесом.

Ибака-забияка. Такой драки в НБА вы еще не видели (видео)

Ибака-забияка. Такой драки в НБА вы еще не видели (видео) В матче между «Торонто Рэпторз» и «Чикаго Буллз» Серж Ибака подрался с Робином Лопесом.

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

Шайбы Кулемина и Зайцева в НХЛ, победа сборной Германии над Англией и 10-е кряду поражение УНИКСа. Главные новости утра

Шайбы Кулемина и Зайцева в НХЛ, победа сборной Германии над Англией и 10-е кряду поражение УНИКСа. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

НБА. «Чикаго» разгромил «Нью-Йорк», «Сакраменто» уступил «Милуоки» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

33 очка Ирвинга не спасли «Кливленд» от поражения «Денверу» В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» обыграл «Кливленд» со счетом 126:113.

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на домашней площадке обыграл «Индиану» со счетом 109:199 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26).

«Индиана» уступила «Бостону», несмотря на 37 очков Джорджа В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на домашней площадке обыграл «Индиану» со счетом 109:199 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26).

В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» на домашней площадке уступил «Шарлотт» со счетом 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32).

22 очка Уокера принесли выездную победу «Шарлотт» в матче с «Орландо» В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» на домашней площадке уступил «Шарлотт» со счетом 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32).

Генеральный менеджер клуба «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команде было бы интересно сыграть с ЦСКА.

Шон Маркс: «Бруклину» было бы интересно сыграть с ЦСКА

Шон Маркс: «Бруклину» было бы интересно сыграть с ЦСКА Генеральный менеджер клуба «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команде было бы интересно сыграть с ЦСКА.