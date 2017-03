В «Лос-Анджелесе» презентовали статую Шакила О'Нила (видео)

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» представил статую легендарного центрового Шакила О'Нила.

Презентация оригинального монумента состоялась перед началом матча регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Миннесотой».

Памятник установлен возле арены «Стэйплс Центр», где калифорнийцы традиционно проводят домашние матчи.

It's official!@SHAQ's statue is unveiled at Staples Center. #TheBigStatue pic.twitter.com/DGdoOkS76G