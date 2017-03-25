В «Лос-Анджелесе» презентовали статую Шакила О'Нила (видео)
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» представил статую легендарного центрового Шакила О'Нила.
Презентация оригинального монумента состоялась перед началом матча регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Миннесотой».
Памятник установлен возле арены «Стэйплс Центр», где калифорнийцы традиционно проводят домашние матчи.
It's official!@SHAQ's statue is unveiled at Staples Center. #TheBigStatue pic.twitter.com/DGdoOkS76G— NBA TV (@NBATV) 25 марта 2017 г.
Шакил О'Нил защищал цвета «Лейкерс» с 1996 по 2004 год. Он трижды становился чемпионом НБА в составе этой команды.
Матч
Место и дата
25 марта 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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