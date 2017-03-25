Марио Лемье: 66-й номер Хо-Сэнга? Игроки могут выбирать любые цифры

Владелец «Питтсбурга» Марио Лемье заявил, что не имеет ничего против того, чтобы форвард «Айлендерс» Джош Хо-Сэнг играл под его 66-м номером.

«Это всего лишь номер. Великие игроки носили четверку и девятку (Бобби Орр и Горди Хоу), и эти номера остаются в обращении в НХЛ. Хоккеисты могут выбирать любые цифры», – приводит слова Лемье официальный сайт НХЛ.

Ранее 21-летний Хо-Сэнг заявил, что взял 66-й номер в знак уважения к Лемье, но готов поменять его, если его об этом попросят.

Отметим, что официально в НХЛ выведен из обращения только 99-й номер, под которым играл лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории лиги Уэйн Гретцки.

Добавим, что Хо-Сэнг дебютировал в НХЛ 2 марта 2017 года в матче с «Далласом». В 12 матчах за «Айлендерс» он набрал 8 (3+5) очков.