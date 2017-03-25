WADA не будет обжаловать сроки дисквалификации Йохауг

Всемирное антидопинговое агентство не будет подавать в Спортивный арбитражный суд в Лозанне апелляцию на решение о дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг на 13 месяцев.

«WADA подтверждает, что мы не будем подавать апелляцию по делу Йохауг в Спортивный арбитражный суд», — заявил глава пресс-службы организации Бен Николс.

Напомним, что Олимпийский комитет Норвегии отстранил спортсменку от соревнований на 13 месяцев.

В октябре семикратная чемпионка мира Йохауг была заподозрена в употреблении допинга. В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.