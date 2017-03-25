Джанни де Бьязи: Файеры? Это так не похоже на албанских болельщиков

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Италией (0:2) и высказался о поведении албанских фанатов, которые во втором тайме выбросили файеры на поле, что заставило арбитра матча приостановить игру на восемь минут.

«Мы продолжали борьбу до второго гола, и это самый позитивный вывод из этой игры, – сказал де Бьязи. – Все говорят, что мы сыграли более чем приемлемо. На данный момент разница в уровне команд значительная, но мы играли хорошо со всей решительностью и вниманием.

Мы трижды меняли систему игры по ходу матча, и я не сожалею о своих решениях. У нашей сборной сейчас не лучший момент: некоторые игроки травмированы, некоторые – дисквалифицированы, а другие не имеют постоянной игровой практики в своих клубах. Несмотря на все это, мы не увидели какой-то пропасти между Албанией и Италией в этом матче.

Файеры? Я был очень расстроен. Я увидел другую сторону албанских болельщиков, чего не видел за свою работу в команде ранее. Я был поражен этой сценой, и никогда не думал, что увижу такое от болельщиков Албании.

У меня отличные отношения с фанатами. Я знаю, что они всегда придерживаются принципов fair play, и не понимаю, что произошло сегодня. Это не в их нраве, это абсурдно. Я не могу это объяснить».

После пяти туров отборочного турнира Албания занимает четвертое место в группе G, отставая на семь очков от Испании и Италии. В шестом туре 11 июня Албания сыграет в гостях с Израилем.