Джанни де Бьязи: Файеры? Это так не похоже на албанских болельщиков
Главный тренер
сборной Албании Джанни де Бьязи оценил игру команды в матче отборочного турнира
чемпионата мира с Италией (0:2) и высказался о поведении албанских фанатов,
которые во втором тайме выбросили файеры на поле, что заставило арбитра матча
приостановить игру на восемь минут.
«Мы продолжали борьбу до второго гола, и это самый позитивный вывод из этой игры, – сказал де Бьязи. – Все говорят, что мы сыграли более чем приемлемо. На данный момент разница в уровне команд значительная, но мы играли хорошо со всей решительностью и вниманием.
Мы трижды меняли систему игры по ходу матча, и я не сожалею о своих решениях. У нашей сборной сейчас не лучший момент: некоторые игроки травмированы, некоторые – дисквалифицированы, а другие не имеют постоянной игровой практики в своих клубах. Несмотря на все это, мы не увидели какой-то пропасти между Албанией и Италией в этом матче.
Файеры? Я был очень расстроен. Я увидел другую сторону албанских болельщиков, чего не видел за свою работу в команде ранее. Я был поражен этой сценой, и никогда не думал, что увижу такое от болельщиков Албании.
У меня отличные отношения с фанатами. Я знаю, что они всегда придерживаются принципов fair play, и не понимаю, что произошло сегодня. Это не в их нраве, это абсурдно. Я не могу это объяснить».
После пяти туров отборочного турнира Албания занимает четвертое место в группе G, отставая на семь очков от Испании и Италии. В шестом туре 11 июня Албания сыграет в гостях с Израилем.
Матч
Голы
Де Росси 12 (1:0 - пен.). Иммобиле 71 (2:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Заппакоста, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье
Албания: Стракоша, Веселы, Лила (Садику, 68), Айети, Аголли, Хюсай, Мемушай, Баша (Латифи, 88), Кукели, Роши (Грезда, 78), Цикалеши
Предупреждения:
нет - Мемушай, 11; Аголли, 24; Веселы, 70; Цикалеши, 75; Кукели, 78
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
24 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция