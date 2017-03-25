Шведки стали соперницами россиянок по полуфиналу чемпионата мира
Cборная Швеции по керлингу победила команду Шотландии в матче плей-офф чемпионата мира и пробилась в полуфинал.
Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу шведок во главе со скипом Анной Хассельборг.
В полуфинале сборная Швеции сыграет с россиянками (скип – Анна Сидорова). Победитель этого противостояния в воскресенье
встретится в финале мирового первенства со сборной Канады, а проигравший – с командой
Шотландии в матче за бронзовые медали.
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