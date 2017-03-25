Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Почеттино встретился с президентом «Барселоны»

Источник:  The TimesКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.

В «Тоттенхэме» заявили, что в курсе встречи Почеттино и Бартомеу, однако не уточнили, было ли известно о ней заранее.

Сообщается, что Почеттино и Бартомеу являются друзьями. При этом остается непонятным, когда началась эта дружба.

Напомним, аргентинец играл в Барселоне, но выступал за главного соперника сине-гранатовых – «Эспаньол».

Добавим, что Почеттино считается одним из кандидатов на замену Луису Энрике, который объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в АнглииГолкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Денис Суарес: Мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером по «Барселоне»Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес высказался о возможном переходе в клуб полузащитника «Реала» Иско.Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в миреГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил прогресс нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.Деле Алли дисквалифицирован на три матча еврокубковПолузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли дисквалифицирован УЕФА. Он пропустит следующие три матча еврокубков, в которых его команда будет принимать участие.Карим Бензема: Зидан никогда не паникует, он старается успокоить игроков «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о работе в клубе Зинедина Зидана.Андрес Иньеста: Иско – невероятный игрок, он выступает за один из лучших клубов планетыПолузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста оценил способности хавбека мадридского «Реала» Иско, а также высказался о текущем сезоне.Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и СидибеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной ГерманииПолузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.Робер Пирес: Самое главное для «Арсенала» – продлить контракт с ВенгеромБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о ситуации Месута Озила и Алексиса Санчеса, отметив, что клуб должен в первую очередь думать о продлении контракт с наставником «пушкарей» Арсеном Венгером.Арсен Венгер: Мы были близки к подписанию контракта с СуаресомГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер в лондонский клуб форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, а также высказался о скандальных поступках игрока.Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с ПеришичемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.«Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые требования ДоннаруммыТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой настаивает на усилении вратарской линии.Ольссон покинул «Вест Бромвич» после девяти лет в клубе и перешел в «Юргорден»Защитник «Вест Бромвича» Юнас Ольссон покинул команду. Он возвращается на родину и будет выступать за шведский «Юргорден».Абрамович согласовал с «Барселоной» трансфер Неймара, однако, Конте заблокировал переходКак сообщает Tuttomercatoweb, руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника Неймара.Луис Гарсия: Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы Коутиньо еще пару лет поиграл за «Ливерпуль»Бывший Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия высказался о возможном трансфере полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.Диего Годин: Неважно, сколько защитников играют против Неймара, он может решить исход любого матчаКапитан и защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после поражения от сборной Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России.Виллиан и Алдервейрелд могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.«Рома» попытается воспользоваться ситуацией ДармианаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан задумался о смене клубной прописки. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.Коман может перейти в «Манчестер Сити»Тренерский штаб «Манчестер Сити» приступил к поиску усиления состава, который планируется на грядущее лето.
Футбол
Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннее
Формула-1
Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречно
Футбол
Почеттино встретился с президентом «Барселоны»
Керлинг
Шведки стали соперницами россиянок по полуфиналу чемпионата мира
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Жозеп Бартомеу
Жозеп Бартомеувсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости