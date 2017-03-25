Почеттино встретился с президентом «Барселоны»
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.
В «Тоттенхэме» заявили, что в курсе встречи Почеттино и Бартомеу, однако не уточнили, было ли известно о ней заранее.
Сообщается, что Почеттино и Бартомеу являются друзьями. При этом остается непонятным, когда началась эта дружба.
Напомним, аргентинец играл в Барселоне, но выступал за главного соперника сине-гранатовых – «Эспаньол».
Добавим, что Почеттино считается одним из кандидатов на замену Луису Энрике, который объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
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