Почеттино встретился с президентом «Барселоны»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.

В «Тоттенхэме» заявили, что в курсе встречи Почеттино и Бартомеу, однако не уточнили, было ли известно о ней заранее.

Сообщается, что Почеттино и Бартомеу являются друзьями. При этом остается непонятным, когда началась эта дружба.

Напомним, аргентинец играл в Барселоне, но выступал за главного соперника сине-гранатовых – «Эспаньол».

Добавим, что Почеттино считается одним из кандидатов на замену Луису Энрике, который объявил, что покинет клуб по окончании сезона.