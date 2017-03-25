Светлана Миронова: После Кореи мне удалось полностью восстановиться

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги спринтерской гонки на чемпионате России в Увате, которую она завершила на первом месте.

«Перед гонкой у меня не было никаких ощущений, поэтому победа стала неожиданной, и я рада, что все сложилось именно так.

Считаю, что после неважного самочувствия в Корее мне удалось полностью восстановиться. Тем не менее в гонке было тяжело, но у меня все получилось», – приводит слова Мироновой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, 23-летняя Миронова дебютировала в сборной России на Кубке мира на предолимпийском этапе в Пхенчхане. 2 марта она заняла 64-е место в спринте, а через три дня выступила на втором этапе эстафеты, которую сборная России завершила на 12-м месте.

В воскресенье в Увате пройдет гонка преследования.