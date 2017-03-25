Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Миронова: После Кореи мне удалось полностью восстановиться

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги спринтерской гонки на чемпионате России в Увате, которую она завершила на первом месте.

«Перед гонкой у меня не было никаких ощущений, поэтому победа стала неожиданной, и я рада, что все сложилось именно так.

Считаю, что после неважного самочувствия в Корее мне удалось полностью восстановиться. Тем не менее в гонке было тяжело, но у меня все получилось», – приводит слова Мироновой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, 23-летняя Миронова дебютировала в сборной России на Кубке мира на предолимпийском этапе в Пхенчхане. 2 марта она заняла 64-е место в спринте, а через три дня выступила на втором этапе эстафеты, которую сборная России завершила на 12-м месте.

В воскресенье в Увате пройдет гонка преследования.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слепов стал чемпионом России в спринте, Гараничев - третийАлексей Слепов выиграл спринтерскую гонку в рамках чемпионата России по биатлону.Миронова выиграла спринт на чемпионате России в Увате, Виролайнен - втораяСветлана Миронова выиграла спринтерскую гонку в рамках чемпионата России по биатлону-2017.Еще одна дочь Анфисы Резцовой выиграла чемпионат РоссииКристина Резцова, дочь двукратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заняла первое место в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает «Лента.ру».Александр Кравцов: Решение по Глазыриной будет вынесено после консультации с IBUПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал информацию о возможном участии Екатерины Глазыриной в предстоящем чемпионате страны.Глазырина готовится выступить на чемпионате России, несмотря на отстранение от соревнованийРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстраненная IBU от соревнований, готовится выступить на чемпионате России.Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежатьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.КМ. Пхенчхан. Женская эстафетаСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.Акимова, Миронова, Старых и Услугина побегут эстафету в ПхенчханеТренерский штаб сборной России определил состав женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в ПхенчханеСтал известен состав сборной России на женскую спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.Миронова, Шопин и Махамбетов выступят за сборную России на этапе Кубка мира в ПхенчханеСтал известен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Как сообщил главный тренер сборной Александр Касперович, по сравнению с чемпионатом мира в команде будут новички.Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третьяРоссиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – втораяРоссийская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).Александр Касперович: Мы сильно переживали из-за женского биатлона, но сейчас появляется хорошая молодежьГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги летнего чемпионата страны.Стал известен календарь соревнований по биатлону на сезон-2016/17Союз биатлонистов России на своем официальном сайте опубликовал календарный план соревнований по биатлону среди мужчин и женщин на сезон-2016/17.Вилухина стала чемпионкой России в суперпреследованииВ Увате в рамках чемпионата России и финала Кубка России завершилось суперпреследование у женщин.Черезов в последней гонке в карьере выиграл сереброИзвестный российский биатлонист Иван Черезов помог первой сборной Тюменской области выиграть серебряные медали в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Причем для Черезова эта гонка была последней в профессиональной карьере.Светлана Миронова: Не считаю себя слабее СлепцовойБиатлонистка сборной Свердловской области Светлана Миронова прокомментировала свое третье место в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.Екатерина Аввакумова: С главной задачей я не справиласьБиатлонистка сборных Краснодарского края и ХМАО-Югра Екатерина Аввакумова прокомментировала свое второе место в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийск.
Футбол
Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннее
Формула-1
Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречно
Футбол
Почеттино встретился с президентом «Барселоны»
Керлинг
Шведки стали соперницами россиянок по полуфиналу чемпионата мира
все новости
Светлана Миронова
Светлана Мироновавсе новости
Чемпионат России по биатлону
Чемпионат России по биатлону