Денис Суарес: Мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером по «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес высказался о возможном переходе в клуб полузащитника «Реала» Иско.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером. В нашей команде рады всем хорошим игрокам.

Иско обладает невероятным талантом, но сейчас у него контракт с «Реалом». Нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Если он не продлит контракт, тогда и поговорим», – приводит Goal.com слова Суареса.

Напомним, контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2018 года. Полузащитник отказывается продлевать соглашение и планирует перейти в клуб, где будет получать больше игровой практики. В этой связи не исключено, что ближайшим летом «Реал» продаст Иско.

Добавим, что в нынешнем сезоне испанец забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 22 матчах примеры.