Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Суарес: Мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером по «Барселоне»

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес высказался о возможном переходе в клуб полузащитника «Реала» Иско.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Иско стал моим партнером. В нашей команде рады всем хорошим игрокам.

Иско обладает невероятным талантом, но сейчас у него контракт с «Реалом». Нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Если он не продлит контракт, тогда и поговорим», – приводит Goal.com слова Суареса.

Напомним, контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2018 года. Полузащитник отказывается продлевать соглашение и планирует перейти в клуб, где будет получать больше игровой практики. В этой связи не исключено, что ближайшим летом «Реал» продаст Иско.

Добавим, что в нынешнем сезоне испанец забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 22 матчах примеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчахГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам не пожелал вступать в полемику с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.Почеттино встретился с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.Бурлак может перейти в «Зенит» на замену ЛомбертсуЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Федеральное агентство новостей.Карим Бензема: Зидан никогда не паникует, он старается успокоить игроков «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о работе в клубе Зинедина Зидана.Андрес Иньеста: Иско – невероятный игрок, он выступает за один из лучших клубов планетыПолузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста оценил способности хавбека мадридского «Реала» Иско, а также высказался о текущем сезоне.Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и СидибеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной ГерманииПолузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.Робер Пирес: Самое главное для «Арсенала» – продлить контракт с ВенгеромБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о ситуации Месута Озила и Алексиса Санчеса, отметив, что клуб должен в первую очередь думать о продлении контракт с наставником «пушкарей» Арсеном Венгером.Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с ПеришичемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.«Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые требования ДоннаруммыТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой настаивает на усилении вратарской линии.Абрамович согласовал с «Барселоной» трансфер Неймара, однако, Конте заблокировал переходКак сообщает Tuttomercatoweb, руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника Неймара.Луис Гарсия: Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы Коутиньо еще пару лет поиграл за «Ливерпуль»Бывший Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия высказался о возможном трансфере полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.Диего Годин: Неважно, сколько защитников играют против Неймара, он может решить исход любого матчаКапитан и защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после поражения от сборной Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России.Виллиан и Алдервейрелд могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.«Рома» попытается воспользоваться ситуацией ДармианаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан задумался о смене клубной прописки. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.Коман может перейти в «Манчестер Сити»Тренерский штаб «Манчестер Сити» приступил к поиску усиления состава, который планируется на грядущее лето.Конте пытается опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за МаркизиоПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может переехать в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.«Реал» присматривается к Отаменди, но может вернуть ВальехоЗащитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может начать следующий сезон в «Реале», который летом намерен приобрести центрального защитника в связи с возможным уходом из клуба португальца Пепе.Карим Бензема: Несправедливо, что меня снова не вызвали в сборную ФранцииНападающий мадридского «Реала» Карим Бензема разочарован тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную сборную.
Футбол
Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннее
Формула-1
Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречно
Футбол
Почеттино встретился с президентом «Барселоны»
Керлинг
Шведки стали соперницами россиянок по полуфиналу чемпионата мира
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Денис Суарес
Денис Суаресвсе новости
Франсиско Иско
Франсиско Исковсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы