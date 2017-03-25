Теренс Кроуфорд проведет бой про олимпионика Феликса Диаса

Следующим соперником чемпиона мира по версиям WBC и WBO Теренса Кроуфорда станет доминиканец Феликс Диас.

Об этом сообщили промоутеры Боб Арум и Лу Дибелла. Поединок состоится 20 мая в Ньюарке и будет показан каналом HBO.

«Мы достигли принципиального соглашения, — заявил Дибелла. — Все вопросы улажены, осталось только подписать контракт».

Таким образом, олимпийский чемпион Пекина Диас получит возможность одержать самую большую победу в карьере. До этого самым серьезным соперником Феликса оставался Ламонт Питерсон, который и нанес доминиканцу первое поражение в карьере, победив в октябре 2015 года решением большинства судей.