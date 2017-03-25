3 апреля пройдут торги на бой Ригондо – Флорес

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо будет повторно договариваться о поединке против Мойзеса Флореса.

Руководство WBA давно обязало Ригондо защищать пояс в поединке против Флореса в андеркарте боя Мигеля Котто, но в итоге вечер бокса 25 февраля был отменен — его соперник Джеймс Киркленд сломал нос в тренировочном лагере.

Теперь команды боксеров должны снова выбрать дату, для чего будут проведены торги. Уже назначены дата и место встречи промоутеров — 3 апреля в Панаме.

Минимальная ставка составит 120 тысяч долларов, из которых 75% получит Ригондо, который с 2012 года сумел семь раз успешно защитить свой пояс.