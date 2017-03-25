Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннее

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз после субботней тренировки сказал, что в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром команде не хватило уверенности.

- Понятно, что получилось далеко не все, - сказал Полоз. - На теории будем разбирать ошибки. Но понятно, что нужно было действовать увереннее, без такого мандража, который у нас был. Сейчас все немного расстроены, но обстановка рабочая. Бельгия? Подробного разбора пока не было, но, думаю, нас ждет интересная игра, надеюсь, мы выступим лучше.



- На поле была целая группа футболистов «Ростова» - вы, Бухаров, Ерохин. Но такое ощущение, что не хватало Нобоа.

- Футбол - командная игра, тут три человека мало что решают. Все идет и от вратаря, и от защитников, и от тренера. Но мне приятно, что на поле было много игроков «Ростова».

Напомним, матч проходил в Краснодаре.

В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.