Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в Англии

Источник:  Goal.comКомментарии

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

«О нем говорят везде, даже в Англии. Его игра наделала много шума. Но я нашел его совершенно спокойным и безмятежным по отношению ко всему этому.

В свои годы он проявляет себя уже как зрелый игрок. Действительно, то, что он делает в «Монако» впечатляет. Это хороший знак на будущее.

Если он продолжит работать и больше сыгрываться с командой, у него есть все, чтобы сделать себе отличную карьеру», – приводит Goal.com слова Льориса.

В нынешнем сезоне 18-летний Мбаппе забил 19 голов во всех турнирах за «Монако». В субботу полузащитник может дебютировать в национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира с Люксембургом.

Матч

Люксембург - Франция

Место и дата

25 марта 22:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчахГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам не пожелал вступать в полемику с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.Почеттино встретился с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.Джанни де Бьязи: Файеры? Это так не похоже на албанских болельщиковГлавный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Италией (0:2) и высказался о поведении албанских фанатов, которые во втором тайме выбросили файеры на поле, что заставило арбитра матча приостановить игру на восемь минут.Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в миреГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил прогресс нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.Чичарито сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной МексикиФорвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил свой 46-й гол в составе национальной команды.Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Издание «Insideworldfootball» опубликовал статью «Мутко - из, Сорокин - в?». Публикуем краткий перевод материала.Джанлуиджи Буффон: Пауза из-за файеров? Это настоящий позорГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Албанией (2:0) на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, который стал для него тысячным в карьере.Поражение сборной России от Кот-д’Ивуара, победная шайба Кучерова и страшная травма Коулмэна. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.ЧМ-2018. Квалификация. Люксембург примет Францию, Португалия - Венгрия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с командой Белоруссии.Крис Коулмэн: Наша команда приносит извинения защитнику сборной ИрландииГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал перелом ноги защитника Ирландии Шеймуса Коулмена в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018.Андрей Шевченко: Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мираГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1) в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.ВИДЕО ДНЯ: Валлийский защитник сломал ногу капитану сборной ИрландииЗащитник сборной Уэльса и «Астон Виллы» Нил Тэйлор в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года против команды Ирландии (0:0) сломал ногу защитнику команды соперника Шеймусу Коулмену.Сборная Италии в 1000-м матче Буффона «всухую» переиграла АлбаниюВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Италии на своем поле обыграла команду Албании со счетом 2:0.ЧМ-2018. Квалификация. Австрия обыграла Молдову, Ирландия и Уэльс сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей пятого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Сборная Испании разгромила команду Израиля, забив четыре мячаВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Испании разгромила команду Израиля со счетом 4:1.Гол Калинича принес победу сборной Хорватии в матче с УкраинойВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла команду Украины со счетом 1:0.Матч Италия – Албания приостановлен из-за брошенных с трибун файеров (фото)Арбитр встречи сборных Италии и Албании Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и дымовых шашек, брошенных с трибун.
Футбол
Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннее
Формула-1
Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречно
Футбол
Почеттино встретился с президентом «Барселоны»
Керлинг
Шведки стали соперницами россиянок по полуфиналу чемпионата мира
все новости
Франция
Франциякалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Уго Льорис
Уго Льорисвсе новости
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости