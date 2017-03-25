Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в Англии

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

«О нем говорят везде, даже в Англии. Его игра наделала много шума. Но я нашел его совершенно спокойным и безмятежным по отношению ко всему этому.

В свои годы он проявляет себя уже как зрелый игрок. Действительно, то, что он делает в «Монако» впечатляет. Это хороший знак на будущее.

Если он продолжит работать и больше сыгрываться с командой, у него есть все, чтобы сделать себе отличную карьеру», – приводит Goal.com слова Льориса.

В нынешнем сезоне 18-летний Мбаппе забил 19 голов во всех турнирах за «Монако». В субботу полузащитник может дебютировать в национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира с Люксембургом.