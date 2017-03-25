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Марио Фернандес: Говорить по-русски мне пока трудновато

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной России Марио Фернандес после субботней тренировки сказал, что ему нравится атмосфера в команде и объяснил, почему пока не говорит по-русски.

- Атмосфера в команде хорошая, меня все приняли очень хорошо, и мне нравится находится в сборной России, - сказал Фернандес. - Идеи Черчесова я понимаю, видно, чего он хочет. Думаю, что скоро все наладится. Сборная Бельгии? Очень сильная команда с квалифицированными футболистами. Матч с ней будет тяжелым и интересным. Почему не общаюсь с журналистами по-русски? Я все понимаю, но говорить пока трудновато, хочется, чтобы вы меня хорошо понимали.

- Вам понятно, когда вы сможете сыграть за сборную России?
- Я пока не знаю. Просто стараюсь тренироваться как можно лучше.

- К вам в гостиницу заходил Жоаозиньо. Не говорил, что тоже хочет играть за сборную России?
- Нет, ничего такого он не говорил.

Напомним, матч проходил в Краснодаре.

В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.

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