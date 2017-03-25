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Эркка Вестерлунд: Постараюсь помочь России создать новую тренерскую культуру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, какие задачи ставит перед собой в Уфе.

Накануне 59-летний финн подписал с «Салаватом Юлаевом» двухлетний контракт.

«Своей работой в Уфе постараюсь помочь России в создании новой тренерской культуры. Всем известно, как много в России мастеровитых, высококлассных игроков, и это здорово.

Главное же, что могу привнести я, главное, в чем я вижу свою задачу – это организация системы игры. Командные действия как в защите, так и в нападении, должны быть полностью отлажены. Это первое и самое важное, над чем нужно будет работать», – приводит «Р-Спорт» слова Вестерлунда.

Вестерлунд будет впервые работать в российском клубе, ранее он тренировал в КХЛ «Йокерит» (2014-2016).

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