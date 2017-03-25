Никита Симонян: В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и Смолова
Первый вице-президент РФС Никита Симонян дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара.
- Отсутствие двух форвардов - Артема Дзюбы и Федора Смолова, конечно, сказалось. Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй. Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы, - заявил Симонян.
Напомним, следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта в Сочи против команды Бельгии.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция