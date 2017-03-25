Никита Симонян: В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и Смолова

«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха играл за «МЮ» и сборную Англии, а теперь забивает за Кот-д’Ивуар, в том числе Акинфееву.