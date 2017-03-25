Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валттери Боттас: Я расстроен третьим местом в квалификации

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое третье место в квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Третье место – не идеальный результат для меня. Я недоволен таким итогом. Я горжусь той работой, которую проделал «Мерседес»: я видел только малую ее часть, но сейчас мы пожинаем ее плоды, сражаясь за высокие места.

Если говорить о квалификации, то ни один из моих кругов не получился идеальным. Конечно, я расстроен.

С другой стороны, мы демонстрировали неплохой темп на гоночных отрезках. Надеюсь, что завтра мне удастся провести чистую гонку и добыть хорошие очки», – приводит Autosport.com.ru слова Боттаса.

Напомним, 27-летний финский гонщик, перешедший в межсезонье из «Уильямса», проводит первый гран-при в составе «Мерседеса».

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье. Начало – 8:00 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кими Райкконен: «Мерседес» не так и далеко, и мы куда больше уверены в своих силах, чем преждеПилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречноРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Австралии».Себастьян Феттель: Не думаю, что сегодня мог завоевать поул-позишн, но машина «Феррари» очень хорошаЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австралии».Льюис Хэмилтон: Я очень горд за команду, пока уик-энд складывается фантастическиБританец Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Австралии».Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят – девятыйТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Стролл будет оштрафован на пять мест стартовой решетки из-за замены коробки передачДебютант Формулы-1 канадец Лэнс Стролл потеряет пять мест на стартовой решетке Гран-при Австралии в Мельбурне.Поражение сборной России от Кот-д’Ивуара, победная шайба Кучерова и страшная травма Коулмэна. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Верляйн пропустит Гран-при Австралии, вместо него выступит ДжовинацциПилот «Заубера» Паскаль Верляйн пропустит оставшуюся часть Гран-При Австралии, сообщает Motorsport.com.Фернандо Алонсо: Отыгрываю 50 метров в повороте и теряю 200 на прямойПилот «Макларен» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов.Себастьян Феттель: Не собираюсь отвлекаться на слухи о моем переходе в «Мерседес»Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о том, что он возможно перейдет в «Мерседес».Валттери Боттас: Я чувствую, что завтра могу прибавить в результатахПилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Кими Райкконен: Я ничего не ждал от этой пятницы, это все равно, что тестыПилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Тото Вольфф: Хэмилтон выступает в своей собственной лигеРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии в Мельбурне.Макс Ферстаппен: «Ред Булл» слишком медленный и должен прибавитьПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался недоволен скоростью болида по итогам двух свободных практик перед Гран-при Австралии.Даниил Квят: Такое ощущение, что мы вернулись в школуПилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги двух свободных тренировок перед Гран-при Австралии в Мельбурне.Себастьян Феттель: Уверен, что в субботу «Феррари» может прибавитьПилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил свое выступление на двух свободных практиках перед Гран-при Австралии в Мельбурне.Льюис Хэмилтон: Первый день прошел на 99% идеальноПилот «Мерседеса» Льиюс Хэмилтон подвел итоги первого дня Гран-при Австралии в Мельбурне.Хэмилтон показал лучшее время и во второй практике перед Гран-при АвстралииТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам второй практики Гран-при Австралии в Мельбурне.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Австралии», Квят – 12-йВ Мельбурне состоялась первая сессия свободных заездов в рамках первого этапа чемпионата мира «Формулы-1».
Футбол
Дмитрий Полоз: С Кот-д'Ивуаром нужно было играть увереннее
Формула-1
Даниил Квят: Сегодня команда «Торо Россо» сработала безупречно
Футбол
Почеттино встретился с президентом «Барселоны»
Керлинг
Шведки стали соперницами россиянок по полуфиналу чемпионата мира
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Гран-при Австралии
Гран-при Австралии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости