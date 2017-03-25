Валттери Боттас: Я расстроен третьим местом в квалификации

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое третье место в квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Третье место – не идеальный результат для меня. Я недоволен таким итогом. Я горжусь той работой, которую проделал «Мерседес»: я видел только малую ее часть, но сейчас мы пожинаем ее плоды, сражаясь за высокие места.

Если говорить о квалификации, то ни один из моих кругов не получился идеальным. Конечно, я расстроен.

С другой стороны, мы демонстрировали неплохой темп на гоночных отрезках. Надеюсь, что завтра мне удастся провести чистую гонку и добыть хорошие очки», – приводит Autosport.com.ru слова Боттаса.

Напомним, 27-летний финский гонщик, перешедший в межсезонье из «Уильямса», проводит первый гран-при в составе «Мерседеса».

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье. Начало – 8:00 (мск).