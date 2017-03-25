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Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчах

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не пожелал вступать в полемику с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема. 

- Высказывание Бензема? На данный момент мне нечего сказать по этому поводу: я сосредоточен только на наших ближайших матчах против команд Люксембурга и Испании. Сейчас моим приоритетом являются те 24 футболиста, которые находятся в расположении сборной Франции, - заявил Дешам.

Ранее Бензема выразил недоумение в связи с тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную команду. 

Карим Бензема сыграл за «трехцветных» 81 матч и забил 27 мячей. Ранее он был отстранен от игр сборной в связи с делом о шантаже бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. 

Матч

Люксембург - Франция

Место и дата

25 марта 22:45, , Онлайн-трансляция


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