Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчах

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не пожелал вступать в полемику с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.

- Высказывание Бензема? На данный момент мне нечего сказать по этому поводу: я сосредоточен только на наших ближайших матчах против команд Люксембурга и Испании. Сейчас моим приоритетом являются те 24 футболиста, которые находятся в расположении сборной Франции, - заявил Дешам.

Ранее Бензема выразил недоумение в связи с тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную команду.



Карим Бензема сыграл за «трехцветных» 81 матч и забил 27 мячей. Ранее он был отстранен от игр сборной в связи с делом о шантаже бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.