Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»
Полузащитник «Пари
Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить
«Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.
«У «Ювентуса» хорошие шансы пройти дальше, они серьезно прибавили в нынешнем сезоне, – сказал Верратти после матча за сборную Италии с Албанией (2:0).
Также полузащитник высказался о перспективах национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года в России.
«Наша сборная готова к серьезному вызову. Не можем дождаться матча с Испанией. Я уверен, что мы способны победить.
В этом составе сборной четыре-пять фантастических игроков, как Джиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Даниэле Де Росси. Это помогает всем остальным.
Поколение 1990-х может принести много пользы сборной сейчас и в будущем. Джампьеро Вентура обладает богатыми футбольными знаниями, тактически здорово готовит команду к матчам и никогда недооценивает соперника», – добавил Верратти.
Напомним, после пяти туров у Италии и Испании по 13 очков в группе G отборочного турнира. Первая игра между командами завершилась в Турине вничью (1:1). Теперь лидеры группы сыграют друг с другом 2 сентября в Испании.
Матч
Голы
Де Росси 12 (1:0 - пен.). Иммобиле 71 (2:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Заппакоста, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье
Албания: Стракоша, Веселы, Лила (Садику, 68), Айети, Аголли, Хюсай, Мемушай, Баша (Латифи, 88), Кукели, Роши (Грезда, 78), Цикалеши
Предупреждения:
нет - Мемушай, 11; Аголли, 24; Веселы, 70; Цикалеши, 75; Кукели, 78
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
24 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция