Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.

«У «Ювентуса» хорошие шансы пройти дальше, они серьезно прибавили в нынешнем сезоне, – сказал Верратти после матча за сборную Италии с Албанией (2:0).

Также полузащитник высказался о перспективах национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года в России.

«Наша сборная готова к серьезному вызову. Не можем дождаться матча с Испанией. Я уверен, что мы способны победить.

В этом составе сборной четыре-пять фантастических игроков, как Джиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Даниэле Де Росси. Это помогает всем остальным.

Поколение 1990-х может принести много пользы сборной сейчас и в будущем. Джампьеро Вентура обладает богатыми футбольными знаниями, тактически здорово готовит команду к матчам и никогда недооценивает соперника», – добавил Верратти.

Напомним, после пяти туров у Италии и Испании по 13 очков в группе G отборочного турнира. Первая игра между командами завершилась в Турине вничью (1:1). Теперь лидеры группы сыграют друг с другом 2 сентября в Испании.