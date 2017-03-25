Слепов стал чемпионом России в спринте, Гараничев - третий
Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку в рамках чемпионата России по биатлону.
Слепов обошелся без промахов на огневых рубежах и на 15 секунд опередил Юрия Шопина.
Напомним, ранее победу в женском спринте одержала Светлана Миронова.
Биатлон. Чемпионат России. Уват, Тюменская область
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург/Владимирская область) – 24.29,6 (0 промахов).
2. Юрий Шопин (Ульяновская область) – +15,2 (0).
3. Евгений Гараничев (Тюменская область) – +19,8 (1).
4. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) — +29,3 (0).
5. Матвей Елисеев (Москва) — +48,7 (0).
6. Сергей Клячин (Пермский край) — +1.03,1 (2).
7. Александр Логинов (Тюменская область) — +1.03,4 (1).
8. Александр Поварницын (Удмуртия) — +1.04,9 (1).
9. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) — +1.08,0 (0).
10. Евгений Идинов (Тюменская область) — +1.15,5 (0).