Кими Райкконен: «Мерседес» не так и далеко, и мы куда больше уверены в своих силах, чем прежде

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Квалификация для меня получилась непростой, я так и не «собрал» ни одного круга. Весь день у меня были небольшие сложности, и в квалификации они продолжились.

«Мерседес» не так и далеко. Себастьян стартует между ними, а я буду сразу следом, и мы, нет сомнений, куда больше уверены в своих силах, чем прежде.

При этом надо помнить, что это довольно специфичная трасса, она отличается от большинства других в календаре. Так что картина, которая мы видим здесь, не показательна», – приводит Motorsport.com слова Райкконена.

Напомним, 37-летний финн занял четвертое место и возьмет старт со второго ряда вместе со своим соотечественником Валттери Боттасом из «Мерседеса».

На первом ряду стартового поля также расположатся «Мерседес» и «Феррари» – Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье. Начало – 8:00 (мск).