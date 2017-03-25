Харт будет капитаном сборной Англии в матче с Литвой

Голкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.

Ранее в нынешнем отборочном цикле с капитанской повязкой у англичан выходили на поле форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, которые сейчас отсутствуют в составе сборной.

Отметим, что 22 марта в товарищеском матче с Германией в Дортмунде (0:1) капитаном сборной Англии был защитник «Челси» Гари Кэйхилл.

Напомним, 29-летний Харт, по-прежнему принадлежащий «Манчестер Сити», проводит сезон на правах аренды в «Торино». В 27 матчах серии A англичанин помог команде одержать девять побед и пропустил в общей сложности 44 гола.

Матч Англия – Литва пройдет в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало – 19:00 (мск).

Англия лидирует в группе F отборочного турнира, опережая Словению на два очка.