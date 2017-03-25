«Зенит» выиграл у «Локомотива-Кубани» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 12 матчей

Баскетболисты «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли в Краснодаре «Локомотив-Кубань» со счетом 83:80 (19:25, 28:18, 12:22, 24:15).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Сергей Карасев, набравший 23 очка. 17 очков в активе его одноклубника Стефана Марковича. У хозяев 16 очками отметился центровой Ян Вуюкас, а дабл-дабл сделал Кевин Джонс (12 очков+14 подборов).

Отметим, это четвертая встреча команд в этом сезоне. Ранее «Локо-Кубань» обыгрывал «Зенит» и в Единой лиге ВТБ (68:62), и дважды в 1/4 финала Кубка Европы (75:52, 88:77).

Подопечные Василия Карасева одержали в лиге 12-ю победу подряд и сохранили за собой вторую позицию в турнирной таблице. В активе петербуржцев 18 побед и три поражения. Краснодарский клуб потерпел пятое поражение в 18 играх чемпионата и остался на четвертом месте.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 3 апреля дома против «Автодора». «Зенит» 9 апреля встретится на выезде с «Химками».