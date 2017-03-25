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Эменике намерен вернуться из Турции в РФПЛ

Источник:  Sporx.comКомментарии

Нигерийский форвард Эммануэль Эменике, ранее игравший за московский «Спартак», хотел бы снова выступать в чемпионате России.

По информации портала Sporx.com, агент 29-летнего форвард уже провел переговоры с несколькими клубами РФПЛ.

Эменике играет за стамбульский за «Фенербахче» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, отметившись семью забитыми мячами.

Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год: на его счету 51 матч и 24 гола в составе столичной команды.


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