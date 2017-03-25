Макс Ферстаппен: Думаю, нас ждет скучная гонка
Пилот «Ред Булла»
Макс Ферстаппен после квалификации Гран-при Австралии высказался о том, чего
ждет от воскресной гонки на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.
«Нам не хватает скорости, чтобы бросить вызов «Феррари» и «Мерседесу». Такова ситуация.
Вероятно, большую часть гонки завтра я проведу в одиночестве, потому что отрыв от соперников позади тоже большой.
Вообще, думаю, нас ждет скучная гонка: кто войдет лидером в первый поворот, тот и выиграет», – приводит Autosport.com.ru слова Ферстаппена.
Напомним, 19-летний голландец занял пятое место в квалификации, тогда как его партнер по «Ред Буллу» вылетел с трассы в начале третьего сегмента и остался на десятом месте.
Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье. Начало – 8:00 (мск).
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