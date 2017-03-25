Макс Ферстаппен: Думаю, нас ждет скучная гонка

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен после квалификации Гран-при Австралии высказался о том, чего ждет от воскресной гонки на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Нам не хватает скорости, чтобы бросить вызов «Феррари» и «Мерседесу». Такова ситуация.

Вероятно, большую часть гонки завтра я проведу в одиночестве, потому что отрыв от соперников позади тоже большой.

Вообще, думаю, нас ждет скучная гонка: кто войдет лидером в первый поворот, тот и выиграет», – приводит Autosport.com.ru слова Ферстаппена.

Напомним, 19-летний голландец занял пятое место в квалификации, тогда как его партнер по «Ред Буллу» вылетел с трассы в начале третьего сегмента и остался на десятом месте.

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье. Начало – 8:00 (мск).