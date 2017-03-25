Аналитик HBO: Конечно, Макгрегор не победит Мэйвезера по правилам бокса. Ну и что?

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«Макгрегор спокойно продержится три раунда в бою против Мэйвезера» На сайте «Советского спорта» вышел свежий выпуск передачи «Пропустил немножко».

Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидера Поединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.

Макгрегор заявил, что бой против Мэйвезера может состоится в сентябре Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером может состояться в этом году.

Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезера и шокирую весь мир Самый популярный боец современного ММА ирландец Конор Макгрегор уверен в том, что ему по силам отправить в нокаут Флойда Мэйвезера-младшего.

Мэйвезеру заплатили пять миллионов рублей за мастер-класс в Москве Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве. За это он получил серьезный гонорар.

Рамзан Кадыров: Уверен, опыт такого великого спортсмена, как Мэйвезер, будет бесценен для воспитанников клуба «Ахмат» Президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram разместил пост, посвященный прилету в республику экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

Флойд Мэйвезер: Поражен условиями, созданными для бокса в Чечне, и тем, как все занимаются Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер, который совсем недавно объявил о возвращении на профессиональный ринг, оценил бойцовский клуб «Ахмат», который располагается в Чечне.

Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором может пройти в Москве Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал о будущем поединке против бойца ММА Конора Макгрегора. Он не исключил, что этот бой пройдет в Москве.

Мэйвезер открыл именной зал в Подмосковье Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший открыл зал своего имени в подмосковной Жуковке. Это произошло в среду, 15 марта.

Хуан Мануэль Маркес: Бой Мэйвезер – Макгрегор – оскорбление для любителей бокса и ММА Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес подверг критике идею организации боя Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.

Дэйна Уайт: Дата боя Мэйвезер – Макгрегор еще не назначена Глава UFC Дэйна Уайт не подтвердил наличие соглашения о проведении поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором.

Геннадий Головкин: Не хочу смотреть за спину Джейкобсу, а о бое Мэйвезер - Макгрегор не думаю ничего Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий накануне защиты титулов в поединке с Дэниэлом Джейкобсом.

Неужели это состоится? Супербой Мэйвезер – Макгрегор стал немного реальнее Многофункциональный комплекс «Ти-Мобайл Арена», который находится в Лас-Вегасе (США), зарезервирован на 10 июня.

Флойд Мэйвезер официально возобновил карьеру Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший официально объявил о своем возвращении на ринг.

Флойд Мэйвезер-младший: Я снова хочу драться. И неважно, что противником будет боец ММА Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший снова бросил вызов ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.

Флойд Мэйвезер: На месте Макгрегора я позволил бы надрать себе зад за большие деньги Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший надеется на то, что его поединок со знаменитым бойцом ММА Конором Макгрегором все же состоится.

Тони Фергюсон: Макгрегор, ты следующий! Американский боец ММА Конор Макгрегор вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.

Статус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC «Советский спорт» пытается понять, что дальше ждет Нурмагомедова в UFC. Потерян ли шанс стать чемпионом, или все будет хорошо?

Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.