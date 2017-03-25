Аналитик HBO: Конечно, Макгрегор не победит Мэйвезера по правилам бокса. Ну и что?
Аналитик телеканала НВО Макс Келлерман поделился своим мнением о возможном поединке Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.
- Дело здесь деньгах. Главная цель Мэйвезера — получить максимум прибыли
при минимальном риске. И что может дать меньший риск при максимальной
прибыли, чем поединок с Макгрегором?
И где Макгрегор сейчас может заработать больше, чем в бою с Флойдом? Конечно, он проиграет по правилам бокса, ну и что? Он же не боксер. Это разовая акция.
Конор получит большой гонорар и станет еще более узнаваемым человеком во всем мире. Все мы знаем, что у Флойда нет шансов победить Макгрегора в октагоне, а Конор не сможет взять верх на ринге, - заявил Келлерман.
Напомним, бой Мэйвезер - Макгрегор может состояться осенью 2017 года.