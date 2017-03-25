Team Empire сыграет с OG и Wings Gaming в одной группе на DAC 2017

Организаторы Dota 2 Asia Championship 2017 анонсировали распределение команд по группам.



Группа A: Team Empire, OG, Wings Gaming, Team VG.J, LGD.Forever Young, Team Faceless.



Группа B: NewBee, Evil Geniuses, Invictus Gaming, iG Vitality, Team Liquid, Team NP.



Матчи группового этапа пройдут в формате bo2. Два сильнейших коллектива из каждой группы попадут в верхнюю сетку, а остальные восемь команд сразятся в нижней сетке.



Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 27 марта по 4 апреля в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.