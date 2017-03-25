Евгений Макеев: В Сербии сразу ощутили доброжелательное отношение людей

Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал об ожиданиях перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой».

– Знаю, что нашим болельщикам было очень важно, чтобы первую игру на новом стадионе мы провели именно с «Црвеной Звездой», дружественной нам командой, – приводит слова Макеева официальный сайт клуба. – 5 сентября 2014 года, в день открытия спартаковской арены, состоялся классный матч. Собралось много любителей футбола. Мы были рады. Все получилось здорово! Уверен, что ответный спарринг в Сербии будет интересным. Ожидаем увидеть на стадионе «Райко Митич» много поклонников красно-белых – наших и сербских.

– Доводилось ли вам прежде бывать в Белграде?

– Был здесь однажды в составе молодежной сборной России. Правда, город посмотреть не успел. Мы сыграли и сразу же улетели домой. В Сербии принимали нас хорошо. Сразу же ощутили доброжелательное отношение людей. К слову, как и сейчас.

Напомним, 5 сентября 2014 года матчем с «Црвеной Звездой» «Спартак» открыл стадион «Открытие Арена». Игра завершилась вничью (1:1).

Матч «Црвена Звезда» – «Спартак» пройдет 25 марта в Белграде. Начало – 20:00 (мск).