Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Бельгия- : -Греция
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Португалия- : -Венгрия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Моуринью намерен пригласить в «МЮ» 19-летнего турецкого защитника

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к молодому центральному защитнику Мериху Демиралю.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на португальское издание O Jogo.

Права на 19-летнего Демираля принадлежат лиссабонскому «Спортингу», однако в данный момент он играет за другой португальский клуб «Альканененсе» на правах аренды.

Моуринью считает Мериха одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето.

Воспитанник стамбульского «Фенербахче» Демираль (рост игрока - 190 см) выступал за юниорские и молодежные сборные Турции четырех возрастов.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» по-прежнему надеется договориться с Антонио КонтеМиланский «Интер» возобновил контакты с главным тренером «Челси» Антонио Конте.Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в АнглииГолкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Почеттино встретился с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в миреГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил прогресс нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную РоссииФорвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха играл за «МЮ» и сборную Англии, а теперь забивает за Кот-д’Ивуар, в том числе Акинфееву.Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и СидибеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной ГерманииПолузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.Робер Пирес: Самое главное для «Арсенала» – продлить контракт с ВенгеромБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о ситуации Месута Озила и Алексиса Санчеса, отметив, что клуб должен в первую очередь думать о продлении контракт с наставником «пушкарей» Арсеном Венгером.Арсен Венгер: Мы были близки к подписанию контракта с СуаресомГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер в лондонский клуб форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, а также высказался о скандальных поступках игрока.Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с ПеришичемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.«Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые требования ДоннаруммыТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой настаивает на усилении вратарской линии.Ольссон покинул «Вест Бромвич» после девяти лет в клубе и перешел в «Юргорден»Защитник «Вест Бромвича» Юнас Ольссон покинул команду. Он возвращается на родину и будет выступать за шведский «Юргорден».Абрамович согласовал с «Барселоной» трансфер Неймара, однако, Конте заблокировал переходКак сообщает Tuttomercatoweb, руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника Неймара.Луис Гарсия: Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы Коутиньо еще пару лет поиграл за «Ливерпуль»Бывший Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия высказался о возможном трансфере полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.Виллиан и Алдервейрелд могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.«Рома» попытается воспользоваться ситуацией ДармианаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан задумался о смене клубной прописки. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.Коман может перейти в «Манчестер Сити»Тренерский штаб «Манчестер Сити» приступил к поиску усиления состава, который планируется на грядущее лето.Конте пытается опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за МаркизиоПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может переехать в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.«Реал» присматривается к Отаменди, но может вернуть ВальехоЗащитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может начать следующий сезон в «Реале», который летом намерен приобрести центрального защитника в связи с возможным уходом из клуба португальца Пепе.
Бокс
Аналитик HBO: Конечно, Макгрегор не победит Мэйвезера по правилам бокса. Ну и что?
Футбол
Эменике намерен вернуться из Турции в РФПЛ
Биатлон
Слепов стал чемпионом России в спринте, Гараничев - третий
Футбол
Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчах
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости