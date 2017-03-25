Моуринью намерен пригласить в «МЮ» 19-летнего турецкого защитника

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к молодому центральному защитнику Мериху Демиралю.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на португальское издание O Jogo.

Права на 19-летнего Демираля принадлежат лиссабонскому «Спортингу», однако в данный момент он играет за другой португальский клуб «Альканененсе» на правах аренды.

Моуринью считает Мериха одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето.

Воспитанник стамбульского «Фенербахче» Демираль (рост игрока - 190 см) выступал за юниорские и молодежные сборные Турции четырех возрастов.



