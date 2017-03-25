Серхио Роберто: Унсуэ стал бы отличным тренером для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серхио Роберто высказался о возможном назначении главным тренером команды Хуана Карлоса Унсуэ, который входит в тренерский штаб Луиса Энрике.

«Назначение Унсуе стало бы хорошим способом сохранить философию «Барселоны». У нас с ним отличные отношения.

Хотя он отвечает за тактику, он всегда дает очень хорошие подсказки. Он был бы отличным тренером для «Барселоны», – приводит Marca слова Серхио Роберто.

Отметим, что сейчас одной из обязанностей Унсуэ является коммуникация с игроками во время матча.

Во время игровой карьеры Унсуэ был голкипером и провел пять матчей за «Барселону» в 1988-1990 годах. Но больше всего он известен по выступлениям за «Севилью» (1990-1997).

Унсуэ тренировал «Нумансию» (2010-2011), после чего помогал Луису Энрике в «Сельте» (2013-2014), а 15 июля 2014 года стал его ассистентом в «Барселоне».

Напомним, Луис Энрике объявил, что покинет клуб по окончании сезона.