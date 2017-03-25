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СКА - «Локомотив». Коскинен - в воротах, Рукавишников и Хохлачев заменили Яковлева и Тихонова

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч финала Западной конференции против ярославского «Локомотива».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин. 

Первое звено: Рукавишников – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;

Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Третье звено: Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Плотников;

Четвертое звено: Рыков, Хохлачев – Каблуков – Барабанов.

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Напомним, матч пройдет 25 марта и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Первая встреча закончилась победой армейцев в овертайме со счетом 5:4.

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Матч

СКА - Локомотив - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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