СКА - «Локомотив». Коскинен - в воротах, Рукавишников и Хохлачев заменили Яковлева и Тихонова
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч финала Западной конференции против ярославского «Локомотива».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин.
Первое звено: Рукавишников – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Плотников;
Четвертое звено: Рыков, Хохлачев – Каблуков – Барабанов.
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Напомним, матч пройдет 25 марта и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Первая встреча закончилась победой армейцев в овертайме со счетом 5:4.
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Матч
СКА - Локомотив - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
25 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция