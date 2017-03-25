Денис Давыдов: В Белграде везде можно увидеть спартаковский ромб

Форвард «Спартака» Денис Давыдов перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой» вспомнил игру с сербами на «Открытие Арене» и рассказал о впечатлениях от посещения Белграда.

– Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь, – приводит слова Давыдова официальный сайт «Спартака». – Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила. В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: «Сербию нужно посетить обязательно». Зимой ездили туда в отпуск.

– Успели посмотреть стадион «Райко Митич»?

– Только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесенные граффити в красно-белых цветах. А еще здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома.

Матч «Црвена Звезда» – «Спартак» пройдет 25 марта в Белграде. Начало – 20:00 (мск).

Первый матч между командами (1:1) прошел 5 сентября 2014 года и стал первым на «Открытие Арене».