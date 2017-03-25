«Интер» по-прежнему надеется договориться с Антонио Конте
Миланский «Интер» возобновил контакты с главным тренером «Челси» Антонио Конте.
По информации Tuttosport, главной целью руководства итальянского клуба является подписание тренера уже на следующий сезон.
Если же достичь соглашения не удастся - нерадзурри предложат новый контракт нынешнему наставнику команды Стефано Пиоли.
В данный момент «Интер» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А.
Напомним, Антонио Конте возглавил «Челси» по окончании Евро-2016, где он тренировал сборную Италии. Под его руководством лондонцы уверенно лидируют в чемпионате англии-2016/17.
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