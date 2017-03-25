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«Интер» по-прежнему надеется договориться с Антонио Конте

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TuttosportКомментарии

Миланский «Интер» возобновил контакты с главным тренером «Челси» Антонио Конте. 

По информации Tuttosport, главной целью руководства итальянского клуба является подписание тренера уже на следующий сезон.

Если же достичь соглашения не удастся - нерадзурри предложат новый контракт нынешнему наставнику команды Стефано Пиоли.

В данный момент «Интер» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А.

Напомним, Антонио Конте возглавил «Челси» по окончании Евро-2016, где он тренировал сборную Италии. Под его руководством лондонцы уверенно лидируют в чемпионате англии-2016/17.


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